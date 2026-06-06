На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за непогоды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На территории Ставропольского края ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление 5 июня подписал губернатор Владимир Владимиров.

Решение приняли из-за неблагоприятного прогноза погоды. Синоптики предупреждают о сильных дождях, ливнях с грозой и градом, а также порывах ветра до 20-25 метров в секунду. Режим начал действовать с 5 июня и будет сохраняться до особого распоряжения.

Согласно документу, к мероприятиям по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций привлекут силы и средства краевой подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС. Ответственным за организацию этой работы назначен министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин.

Особое внимание уделят информированию жителей. Для этого задействуют системы оповещения, средства массовой информации и мобильную связь. Муниципалитетам поручили оперативно доводить информацию до населения и быть готовыми к возможному ухудшению паводковой обстановки.

Кроме того, главам округов рекомендовано обеспечить своевременное оповещение жителей территорий, которым может угрожать подтопление, а также при необходимости организовать эвакуационные мероприятия.

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