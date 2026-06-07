Подросток на самокате пострадал в аварии в Ставрополе. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Ставрополе подросток на самокате попал в аварию. Это произошло 6 июня 2026 года около пяти часов вечера. По предварительной информации, водитель автомобиля «Нива», выезжая со двора на улице Тухачевского, не пропустил 12-летнего мальчика на электросамокате и сбил его.

«С травмами ребенок был доставлен в городскую больницу, ему назначено амбулаторное лечение», – сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

За рулем автомобиля находился 28-летний житель соседней республики. В момент ДТП он был трезв. Ранее за нарушение ПДД привлекался один раз. Точные обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция.

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