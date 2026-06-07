Подъем воды в бассейне реки Кума на Ставрополье продолжится до 8 июня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В бассейне реки Кума Левокумского округа Ставропольского края продолжится подъем уровня воды. Местами он достигнет опасных отметок. Как предупреждают в региональном РСЧС, повышение ожидается в течение суток 7 июня, а также 8 июня 2026 года.

«Внимание! Подъем уровня воды местами с достижением опасных отметок на реках бассейна реки Кума. Будьте осторожны! Номер экстренных оперативных служб – 112», – сообщили в ведомстве.

Согласно данным ставропольского гидрометцентра, дожди в регионе ожидаются днем 7 июня и ночью 8 июня. Осадки будут сопровождаться грозами, градом и сильным ветром. Его порывы могут достигать 20-25 м/с.

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