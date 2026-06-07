На 28 улицах Ставрополя отключат газ 8 июня Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе 8 июня отключат газ. Ограничения коснутся 28 улиц города. Как сообщили в местной администрации, специалисты ресурсоснабжающей организации будут менять подземный газопровод.

С 08:00 до 17:00 газа не будет:

– улица Мира;

– улица Ленина;

– улица Краснофлотская;

– улица Льва Толстого;

– улица Пушкина;

– улица Ломоносова;

– улица Лермонтова;

– улица Артема;

– улица Тельмана;

– улица Каменоломская;

– улица Партизанская;

– улица Партизанская;

– улица Серова;

– улица Ессентукская;

– улица 9 января;

– улица Пятигорская;

– улица Невинномысская;

– улица Маршала Жукова;

– улица Черняховского;

– площадь Воровского;

– проспект Октябрьской Революции;

– переулок Зоотехнический;

– переулок Крылова;

– переулок Анисимова;

– переулок Мариупольский;

– переулок Симферопольский ;

– переулок Шипкинский;

– проезд Новгородский;

– проезд Рябиновый.

«При запахе газа или неполадках в работе системы газоснабжения звонить по номеру 104 или 112. Во избежание несчастных случаев, аварийных ситуаций, утечек газа нужно закрыть краны на опусках к газовым приборам», – предупредили в администрации Ставрополя.

По окончании работ газ будут подавать по мере заполнения газораспределительной сети.

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