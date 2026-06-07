На 28 улицах Ставрополя отключат газ 8 июня

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В Ставрополе 8 июня отключат газ. Ограничения коснутся 28 улиц города. Как сообщили в местной администрации, специалисты ресурсоснабжающей организации будут менять подземный газопровод.
С 08:00 до 17:00 газа не будет:
– улица Мира;
– улица Ленина;
– улица Краснофлотская;
– улица Льва Толстого;
– улица Пушкина;
– улица Ломоносова;
– улица Лермонтова;
– улица Артема;
– улица Тельмана;
– улица Каменоломская;
– улица Партизанская;
– улица Партизанская;
– улица Серова;
– улица Ессентукская;
– улица 9 января;
– улица Пятигорская;
– улица Невинномысская;
– улица Маршала Жукова;
– улица Черняховского;
– площадь Воровского;
– проспект Октябрьской Революции;
– переулок Зоотехнический;
– переулок Крылова;
– переулок Анисимова;
– переулок Мариупольский;
– переулок Симферопольский ;
– переулок Шипкинский;
– проезд Новгородский;
– проезд Рябиновый.
«При запахе газа или неполадках в работе системы газоснабжения звонить по номеру 104 или 112. Во избежание несчастных случаев, аварийных ситуаций, утечек газа нужно закрыть краны на опусках к газовым приборам», – предупредили в администрации Ставрополя.
По окончании работ газ будут подавать по мере заполнения газораспределительной сети.
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