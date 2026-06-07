Беспилотная опасность действует в Ставропольском крае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае действует беспилотная опасность. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Угрозу атаки БПЛА объявили около 12:13:

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112».

РСЧС Ставрополья предупреждает: во время действия беспилотной опасности местным жителям следует укрыться в помещении без окон и с несущими стенами. Также возможно снижении скорости мобильного интернета.

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