Медведь, дельфин и бегемот появились на Старом озере Кисловодска. Фото: администрация Кисловодска

На Старом озере Кисловодска появились медведь, дельфин и бегемот. Необычные скульптуры из песка слепил неизвестный автор. Композиции сразу привлекли внимание отдыхающий – люди стали фотографироваться на их фоне.

«Старое озеро у нас теперь с пополнением. Медведь, дельфин и бегемот, конечно, в штат городского хозяйства пока не зачислены, но настроение жителям и гостям уже поднимают. Спасибо неизвестному автору за такую добрую и неожиданную работу», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Власти также попросили жителей и гостей города-курорта бережно отнестись к песчаным жителям, чтобы они как можно дольше просуществовали.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru