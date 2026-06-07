В Кисловодске пройдет этап всероссийского смотра-конкурса военных оркестров

В Кисловодске пройдет этап всероссийского конкурса военных оркестров. Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске с 10 по 13 июня пройдет этап всероссийского смотра-конкурса военных оркестров Росгвардии «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!». Город-курорт станет одной из главных площадок федерального события. На мероприятии выступят десять военных оркестров со всей страны.

«Для Кисловодска это большое культурное событие федерального уровня, которое объединит музыку, историю и патриотизм в нашем Национальном парке», – рассказал мэр города Евгений Моисеев.

11 июня гостей ждут плац-концерт на Курортном бульваре, 12 июня – конкурсные прослушивания в музыкальной школе имени Рахманинова, а 13 июня – впервые в России в Кисловодском парке организуют исторический музыкальный маршрут. На семи площадках, включая Каскадную лестницу и Долину роз, выступят семь оркестров с музыкой разных эпох.

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