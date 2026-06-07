Четыре человека погибли и один пострадал в аварии на Ставрополье

В Ставропольском крае 7 июня около двух часов дня на 128 километре трассы «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» произошла авария с четырьмя погибшими и одним пострадавшим. Сообщается, что 80-летний водитель автомобиля «Гранта» выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2104 и «Хендай».

В результате водитель и два пассажира «Гранты», а также пассажир «Хендай» погибли на месте. Пострадавшего пассажира иномарки доставили в больницу.

«Особое внимание уделяется вопросам оказания пострадавшим в аварии необходимой медицинской помощи», – сообщили в прокуратуре Ставрополья.

На месте работают автоинспекторы и следователи. Прокуратура края организовала проверку по факту ДТП.

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