Мать с ребенком погибли в аварии на трассе Ставрополья. Фото: стоп-кадр видео Госавтоинспекции Ставрополья

В Благодарненском округе Ставропольского края 7 июня около 14:30 произошла смертельная авария. По данным Госавтоинспекции, на 59 километре трассы «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч» водитель автомобиля «Соболь» не справился с управлением, из-за чего машина слетела в кювет и перевернулась.

«В результате ДТП два пассажира, жители Железноводска, 41-летняя женщина и ее трехлетний ребенок погибли на месте автоаварии», – сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

На месте работает следственно-оперативная группа. Прокуратуре региона организовала проверку по факту ДТП.

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