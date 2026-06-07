Школьные повара из 15 сел округа на Ставрополье поборются за звание лучшего. Фото: администрация Предгорного округа

В станице Суворовской Предгорного округа Ставропольского края состоится туристический слет работников образования. В этом году в соревнованиях впервые будут участвовать школьные повара из 15 сел региона.

«Здорово, что традиционный турслёт объединит не только педагогов, но и поваров – от их профессионализма, в том числе, зависит, как дети чувствуют себя в школе. Хочу отметить, что в наших школах работают настоящие профессионалы », – сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Пока учителя будут проходить спортивные испытания, туристические эстафеты и выступать на смотре художественной самодеятельности, повара сразятся в кулинарном батле за звание лучшего мастера летних супов. Главное блюдо – окрошка.

Итоги подведут в общекомандном зачете и в каждом отдельном виде состязаний. Победителей наградят грамотами, дипломами и ценными призами от администрации округа.

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