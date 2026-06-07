Три детские площадки появятся в Изобильненском округе Ставрополья. Фото: администрация Изобильненского округа

В Изобильненском округе Ставропольского края в этом году обустроят три детские площадки. Строители уже начали работы на улице Розы Люксембург. В ближайшее время начнется благоустройство на улице Доватора и в поселке Газопровод. Деньги на проекты выделили краевой и местный бюджеты, а также местные жители.

«В этом году планируем реализовать 19 народных проектов. Мы рады активному участию граждан, их инициативы помогают сделать населенные пункты более комфортными, улучшить инфраструктуру и качество жизни», – сказал глава Изобильненского округа Роман Коврыга.

Всего в Ставропольском крае в 2026 году по программе местных инициатив власти планируют реализовать 148 проектов благоустройства.

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