В Минеральных Водах продолжается обновление двух дорог. Фото: администрация Минеральных Вод

В Минеральных Водах подрядчики ускорили ремонт дорог из-за установившейся теплой погоде. Работы идут одновременно на двух объектах. Общая протяженность участков на улицах Красной и Мостовой около трех километров.

«Благодаря участию в национальном проекте мы последовательно улучшаем дорожную сеть округа. Комплексный подход позволяет создать комфортную и безопасную среду для жителей и гостей», – сказал глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.

Дорожники уже укладывают свежий асфальт и обустраивают тротуары. Также подрядчики заменят освещение, установят новые остановки и приведут в порядок пешеходные зоны. Всего в этом году на Ставрополье планируют отремонтировать 497 километров дорог и четыре моста.

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