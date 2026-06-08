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НовостиПолитика8 июня 2026 5:35

На Ставрополье сняли режим беспилотной опасности 8 июня

Он действовал почти восемь часов – с 22:15 до 06:01 утра
Ева ТКАЧЕНКО
На Ставрополье сняли режим беспилотной опасности 8 июня

На Ставрополье сняли режим беспилотной опасности 8 июня

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье сняли режим беспилотной опасности 8 июня. Он действовал почти восемь часов – с 22:15 7 июня до 06:01 следующего дня. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».

Экстренные службы не сообщали ни о каких происшествиях. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над российскими регионами сбили 310 беспилотных летательных аппаратов.

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