На Ставрополье сняли режим беспилотной опасности 8 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье сняли режим беспилотной опасности 8 июня. Он действовал почти восемь часов – с 22:15 7 июня до 06:01 следующего дня. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».

Экстренные службы не сообщали ни о каких происшествиях. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над российскими регионами сбили 310 беспилотных летательных аппаратов.

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