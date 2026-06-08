Поезд «Минводы – Симферополь» задерживается после ночной атаки БПЛА в Крыму Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский поезд «Минеральные Воды – Симферополь» оказался в числе составов, которые задерживаются после ночной атаки беспилотников в Крыму. По данным на 09:00, время опоздания рейса составляет около пяти часов.

Как сообщает ассоциация туроператоров России, ночью был поврежден локомотив поезда №68 «Москва – Симферополь». После происшествия движение пассажирских поездов на территории полуострова временно приостановили.

Часть пассажиров некоторых рейсов доставили в Симферополь автобусами. Железнодорожные службы продолжают работу по восстановлению графика движения.

Помимо поезда №25 «Минеральные Воды – Симферополь», задерживаются и другие составы. В Крым с опозданием следуют поезда из Адлера, Москвы и других городов. Также фиксируются задержки поездов, отправляющихся с полуострова. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о статусе рейсов перед отправлением, поскольку время задержек может меняться по мере восстановления движения.

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