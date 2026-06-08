Почти 300 человек пострадали от подтоплений в Изобильненском округе Ставрополья. Фото: соцсети Романа Коврыги

В Изобильненском округе Ставрополья завершилась работа комиссии, которая оценивала последствия подтопления, произошедшего с 16 по 20 мая. Теперь документы передадут в краевое министерство труда и социальной защиты для назначения выплат пострадавшим жителям.

Об итогах обследования сообщил глава округа Роман Коврыга. По его словам, специалисты осмотрели 104 домовладения, оказавшихся в зоне подтопления. В 78 случаях вода зашла непосредственно в жилые помещения.

Для каждого такого дома были подготовлены акты с подробным описанием повреждений. Всего по итогам работы комиссии оформлено 78 документов. По предварительным данным, последствия непогоды затронули 295 человек, проживающих в пострадавших домовладениях. Именно они смогут рассчитывать на получение компенсаций.

Сформированные материалы в ближайшее время направят в профильное краевое ведомство. Сейчас гидрологическая ситуация в округе остается стабильной.

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