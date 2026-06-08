Прокуратура проводит проверку после аварии с четырьмя погибшими на Ставрополье. Фото: прокуратура СК

Четыре человека погибли и еще один получил травмы в крупной аварии на трассе в Минераловодском округе. После ДТП прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия и соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Трагедия произошла днем 7 июня на 128-м километре автодороги «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». По предварительным данным, 80-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с ВАЗ-2104, а затем с автомобилем Hyundai.

Четыре человека погибли на месте происшествия. Жертвами аварии стали водитель «Гранты», двое его пассажиров, а также пассажир иномарки. Одного пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

После происшествия Минераловодская межрайонная прокуратура организовала проверку. Специалисты дадут оценку исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Отдельное внимание будет уделено тому, насколько оперативно и качественно была оказана медицинская помощь пострадавшему.

«Ход и результаты следственных действий, проводимых по факту происшествия, находятся на контроле надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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