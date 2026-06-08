Почти 300 тысяч женщин прошли диспансеризацию на Ставрополье за год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Ставропольском крае прошли более 296 тысяч женщин. Из них около 61 тысячи отдельно проверили репродуктивное здоровье.

Как сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования, на эти цели было направлено свыше 900 млн рублей. Более 193 млн рублей составили расходы именно на программы по сохранению репродуктивного здоровья.

По полису ОМС жительницы региона могут бесплатно проходить профилактические осмотры, обследования у акушера-гинеколога, маммографию, УЗИ, сдавать анализы на гормоны и инфекции. Также система обязательного медицинского страхования покрывает наблюдение во время беременности, необходимые скрининги и родовспоможение.

Кроме того, по медицинским показаниям в рамках ОМС доступны репродуктивные технологии, включая процедуру ЭКО.

«Женское здоровье требует системного подхода: регулярные осмотры позволяют предотвратить появления жалоб и развития заболевания. Система ОМС в Ставропольском крае предоставляет полный спектр медицинской помощи для сохранения репродуктивного здоровья – от подростковых консультаций до поддержки в период менопаузы», – поделились в Территориальном фонде ОМС по Ставропольскому краю.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru