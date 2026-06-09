Будущие управленцы посетят агропромышленные предприятия Ставрополья

Фото: СтГАУ

В Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ) проходит второй модуль образовательной программы «Лидеры агропромышленного комплекса». На мероприятии объединились 54 победителя конкурса управленцев «Лидеры АПК» из 24 регионов России. Это руководители, специалисты, фермеры, машиностроители, ученые и предприниматели.

Программу реализует Мастерская управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Министерство сельского хозяйства РФ. А ключевым партнером стал Ставропольский государственный аграрный университет.

Целью программы поставили подготовку управленцев нового поколения. Они будут обеспечивать технологический суверенитет и конкурентоспособность российского АПК.

Фото: СтГАУ

Первый модуль был посвящен национальной стратегии и производительности труда. Он прошел в формате трехдневного интенсива в марте в «Сенеже». На Ставрополье же разбирают технологический суверенитет и управление производством будущего.

С приветственной речью к участникам обратилась проректор по образовательной и научной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Людмила Васильева.

«Этот модуль – самый насыщенный с точки зрения практики. Выезды на предприятия – редкая возможность изучать управленческие решения изнутри: с правом задавать неудобные вопросы и открыто спорить. За каждой технологией и результатом стоит конкретный выбор руководителя – со своей логикой, контекстом и мерой риска. Ставропольский край поделится своим опытом, и у каждого из вас будет возможность погрузиться именно в тот управленческий и технологический вопрос, который требует решения уже сегодня. Продуктивной работы!» – сказала Людмила Васильева.

Так, слушатели изучили инструменты для импортозамещения, подняли вопросы кооперации науки и бизнеса, а также снижения себестоимости. Считается, что эти задачи сейчас актуальны для достижения важной цели: к 2030 году уровень независимости АПК должен вырасти до 66,7%.

Фото: СтГАУ

Слушателей программы поприветствовал ректор СтГАУ Владимир Ситников:

«Ставропольский край сегодня – один из регионов, где аграрная наука, образование и производство работают в тесной связке. Для нас важно, что участники программы смогут не только обсудить ключевые вызовы отрасли, но и познакомиться с практиками, которые уже применяются на предприятиях региона. Такой формат позволяет увидеть, как современные управленческие решения работают в реальном секторе».

Второй модуль проводят три дня. Участников программы ждут пленарные сессии с руководителям агрохолдингов, экспертами, членами правительства, а также выезды на предприятия Ставропольского края. Также слушателям будут продемонстрированы агроклассы в школах. В планах еще два модуля – один с выездом в регион, а финальный пройдет в ноябре.