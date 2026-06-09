В Кисловодске определили подрядчика для капремонта пяти МКД за 60 млн рублей. Фото: фонд капремонта СК

Пяти многоквартирным домам в Кисловодске предстоит масштабное обновление. Для проведения капитального ремонта уже определили подрядчика, а стоимость работ превысит 60 млн рублей.

В ближайшее время специалисты приступят к обновлению сразу 15 конструктивных элементов. В программу вошли ремонт четырех фасадов, двух крыш и девяти инженерных систем. Работы затронут сети электроснабжения, отопления, водоснабжения и другие важные коммуникации, от которых зависит комфорт жителей.

Большинство домов, включенных в программу, были построены еще в 1950-х годах. Здания нуждаются в серьезном обновлении инженерной инфраструктуры и конструкций. Особое внимание привлекает дом на улице Лермонтова. Он был построен в 1917 году и является самым возрастным объектом среди запланированных.

«За более чем вековую историю это здание продолжало выполнять свое главное предназначение – оставаться домом для людей», – поделились в фонде капремонта Ставрополья.

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