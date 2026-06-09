В Пятигорске приставы помогли незаконно уволенному охраннику вернуть работу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Пятигорска смог восстановиться на работе и получить компенсацию после вмешательства судебных приставов.

В городское отделение службы судебных приставов поступил исполнительный документ о восстановлении мужчины в должности охранника. Кроме того, организация должна была выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула в размере 300 тысяч рублей.

После возбуждения исполнительного производства пристав уведомил руководство компании о необходимости добровольно исполнить решение суда. Работодателю также напомнили о возможной уголовной ответственности за уклонение от исполнения судебного акта.

Не дожидаясь применения принудительных мер, руководство организации выполнило требования суда. Мужчину восстановили в должности, а положенную компенсацию перечислили в полном объеме.

«Не желая наступления негативных правовых последствий, руководство организации восстановило работника в должности и выплатило задолженность в полном объеме», – добавили в ГУФССП по СК.

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