На Ставрополье 13 населённых пунктов остались без воды 9 июня из-за аварии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье авария, произошедшая на Северном групповом водопроводе, оставила 13 населенных пунктов в Минераловодском округе без стабильного водоснабжения. Восстановительные работы продлятся как минимум до 17:00 9 июня.

Где в Минераловодском округе не будет воды 9 июня 2026 года

- хутор Перевальный;

- село Нагутское;

- село Нижняя Александровка;

- село Марьины Колодцы;

- хутор Утренняя долина;

- хутор Весёлый;

- хутор Старотарский;

- хутор Безивановка;

- хутор Апанасенко;

- хутор Сухая Падина;

- хутор Свободный труд;

- село Греческое;

- село Розовка.

Во время отключения воды жителям будут по заявкам подвозить воду в цистернах. Для заказа надо позвонить в диспетчерскую службу по номеру: 8 (87922) 5-57-67.

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