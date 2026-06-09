Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
На Ставрополье авария, произошедшая на Северном групповом водопроводе, оставила 13 населенных пунктов в Минераловодском округе без стабильного водоснабжения. Восстановительные работы продлятся как минимум до 17:00 9 июня.
- хутор Перевальный;
- село Нагутское;
- село Нижняя Александровка;
- село Марьины Колодцы;
- хутор Утренняя долина;
- хутор Весёлый;
- хутор Старотарский;
- хутор Безивановка;
- хутор Апанасенко;
- хутор Сухая Падина;
- хутор Свободный труд;
- село Греческое;
- село Розовка.
Во время отключения воды жителям будут по заявкам подвозить воду в цистернах. Для заказа надо позвонить в диспетчерскую службу по номеру: 8 (87922) 5-57-67.
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