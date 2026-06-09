Ставрополье вошло в десятку регионов России по объему закупки сельхозтехники Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года хозяйства Ставропольского края приобрели уже 322 единицы новой техники на сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, благодаря таким темпам обновления техники Ставропольский край вошел в десятку российских регионов-лидеров по этому показателю.

Значительная часть покупок стала возможна благодаря программам льготного лизинга. Более половины всей техники аграрии приобрели именно с использованием этого механизма поддержки.

Власти региона продолжают помогать сельхозпроизводителям в технической модернизации хозяйств. Одним из ключевых инструментов остается льготный лизинг, который позволяет предприятиям обновлять парк машин без серьезной нагрузки на бюджет.

« Техническая модернизация наших сельхозпредприятий – один из приоритетов в развитии АПК края. Это помогает повышать производительность труда, снижать потери при уборке и своевременно проводить полевые работы», – рассказал губернатор.

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