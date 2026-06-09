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НовостиОбщество9 июня 2026 13:40

Власти Кузбасса опровергли информацию о лосях в парке Кемерова

Журналисты обратились за разъяснениями в профильное ведомство
Ева ТКАЧЕНКО
Власти Кузбасса опровергли информацию о лосях в парке Кемерова

Власти Кузбасса опровергли информацию о лосях в парке Кемерова

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Кузбасса не получали сообщений о лосях в парке Кемерова. Информация о появлении нескольких животных активно обсуждалась в соцсетях и СМИ, однако официальных обращений по этому поводу не поступало. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

В министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона прокомментировали публикации, после того как журналисты обратились за разъяснениями в профильное ведомство.

По состоянию на 3 июня никаких заявлений или звонков от местных жителей по данному поводу зарегистрировано не было. Что послужило поводом для активного обсуждения в СМИ, остается загадкой.

«Официального обращения в Министерство по факту нахождения лосей в Кузбасском парке не зарегистрировано», – сообщили в пресс-службе ведомства.

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