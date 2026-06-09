Только 18 пляжей допущены к купальному сезону на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье официально разрешили работу 18 пляжей к летнему сезону 2026 года. Именно столько мест отдыха на воде на данный момент прошли необходимое согласование и регистрацию в контролирующих органах. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре края рассказал глава ПАСС СК Олег Вдовин.

Купальный сезон начался 1 июня, и пока происшествий на водных объектах региона не зарегистрировано. Однако специалистов по-прежнему беспокоит ситуация с отдыхом на необорудованных водоемах.

«Зоны отдыха проходят согласование государственной инспекции. Этих мест у нас в крае очень мало. Регистрацию прошли 18 пляжей. Скорее всего, будут еще подавать заявки, но пока ограничиваемся этим количеством. Не имея благоустроенных мест, люди идут в любой водоем, где условий нет и есть опасность», – пояснил Олег Вдовин.

Чаще всего трагические случаи происходят на популярных, но не предназначенных для купания водоемах. В их числе река Кубань, Зеленчук и Правоегорлыкский канал.

Отдельно руководитель аварийно-спасательной службы обратил внимание на ситуацию в Невинномысске. Несмотря на статус крупного промышленного города, официального места для отдыха на воде здесь нет, поэтому многие жители отправляются купаться на Кубань, что остается достаточно опасным.

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