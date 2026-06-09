Следователи возбудили дело после закрытия троллейбусного маршрута в Дагестане

Новые троллейбусы, находящиеся в парке, не используются по назначению и подвергаются актам вандализма. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту закрытия троллейбусного маршрута, связывавшего Каспийск и Махачкалу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Поводом для проверки послужило видеообращение местных жителей, опубликованное в социальных сетях. Горожане выразили обеспокоенность прекращением работы электротранспорта и заявили, что новые троллейбусы из парка не эксплуатируются, а также подвергаются вандализму.

По информации регионального управления СКР, расследование ведётся по статье 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий». Руководителю дагестанского следственного управления Александру Супруну поручено подготовить подробный доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах и представить его главе ведомства.

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