Факельное горение на месте взрыва газопровода в Дагестане потушили

В 19.45 мск на участке магистрального газопровода «Моздок - Казимагомед» в Дагестане произошло три взрыва. Фото: администрация Кизилюртовского района.

Факельное горение на месте взрыва газопровода в Кизилюртовском районе Дагестана ликвидировано. Об этом сообщают власти района. По данным администрации Кизилюртовского муниципалитета, жертв и пострадавших нет.

«После перекрытия задвижки на магистральном газопроводе факельное горение самоликвидировалось, – говорится в сообщении МЧС Дагестана. – В настоящее время наблюдается активное горение сухой травы разрозненными очагами на общей площади около 20 квадратных метров».

При этом местных жителей настоятельно просят соблюдать меры предосторожности и не приближаться к месту аварии, особенно на транспорте.

Напомним, по сообщению МЧС республики, в 19.45 мск на участке магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» недалеко от Кизилюрта произошло три взрыва и началось факельное возгорание, которое достигло 15 метров в высоту. Власти сразу же перекрыли газопровод и эвакуировали жителей близлежащих домов.

По данным администрации муниципалитета, жертв и пострадавших нет.

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