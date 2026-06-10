Более пяти тысяч детей появились на свет на Ставрополье за три месяца Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первый квартал 2026 года в больницах Ставропольского края приняли 5099 родов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на свет появились 4772 ребенка.

Такие данные привели в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона. Беременность и роды полностью входят в программу государственных гарантий и оплачиваются за счет системы ОМС.

Будущие матери могут бесплатно проходить обследования, наблюдаться у акушера-гинеколога, делать УЗИ и необходимые анализы, получать помощь в стационаре и рожать под наблюдением специалистов. Также программа включает послеродовое наблюдение и медицинскую помощь новорожденным.

По итогам 2025 года в крае зарегистрировали 19 614 случаев родовспоможения. На эти цели было направлено 607 млн рублей. В 2026 году финансирование планируют увеличить до 791 млн рублей.

«Каждая будущая мама в Ставропольском крае может быть уверена: полис ОМС гарантирует ей полный спектр медицинской помощи – от постановки на учет по беременности до выписки из роддома», – поделились в территориальном фонде ОМС по Ставропольскому краю.

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