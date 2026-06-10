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НовостиОбщество10 июня 2026 7:54

Более пяти тысяч детей появились на свет на Ставрополье за три месяца

Вся помощь будущим матерям по полису ОМС остается бесплатной
Ева ТКАЧЕНКО
Более пяти тысяч детей появились на свет на Ставрополье за три месяца

Более пяти тысяч детей появились на свет на Ставрополье за три месяца

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первый квартал 2026 года в больницах Ставропольского края приняли 5099 родов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на свет появились 4772 ребенка.

Такие данные привели в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона. Беременность и роды полностью входят в программу государственных гарантий и оплачиваются за счет системы ОМС.

Будущие матери могут бесплатно проходить обследования, наблюдаться у акушера-гинеколога, делать УЗИ и необходимые анализы, получать помощь в стационаре и рожать под наблюдением специалистов. Также программа включает послеродовое наблюдение и медицинскую помощь новорожденным.

По итогам 2025 года в крае зарегистрировали 19 614 случаев родовспоможения. На эти цели было направлено 607 млн рублей. В 2026 году финансирование планируют увеличить до 791 млн рублей.

«Каждая будущая мама в Ставропольском крае может быть уверена: полис ОМС гарантирует ей полный спектр медицинской помощи – от постановки на учет по беременности до выписки из роддома», – поделились в территориальном фонде ОМС по Ставропольскому краю.

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