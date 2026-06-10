Средства юрлиц на брокерских счетах выросли в 6,5 раза по данным ВТБ

Юридические лица все чаще участвуют и в первичных размещениях облигаций

Бизнес все активнее использует биржу, чтобы размещать свободные средства на короткие сроки и управлять валютными остатками. Чаще всего компании размещают свободную ликвидность через сделки РЕПО или биржевые фонды денежного рынка: ставка по таким операциям приближена к ключевой и нередко выше депозитной, войти можно от 100 тыс. рублей, а средства с процентами возвращаются уже на следующее утро.

На конференции НАУФОР руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков отметил рост объема средств юридических лиц на брокерских счетах ВТБ Мои Инвестиции. С начала 2025 года показатель увеличился в 6,5 раза. Около 90% корпоративных клиентов брокера ВТБ – представители малого и среднего бизнеса.

«Корпоративный сегмент для брокеров – фактически незаполненная ниша: брокерских счетов среди компаний в десятки раз меньше, чем среди частных инвесторов. Однако схема управления деньгами в компаниях меняется: остаток, который раньше просто лежал на счете до утра, теперь работает через РЕПО. Это новый источник роста для всего рынка: вовлечение бизнеса в биржевые инструменты способно заметно поддержать задачу роста капитализации. Но сегмент только формируется, и для его раскрытия предстоит решить вопросы учета, налогообложения и информирования», – отметил Андрей Яцков.

В ВТБ Мои Инвестиции ожидают дальнейшего роста числа корпоративных клиентов. Юридические лица все чаще участвуют и в первичных размещениях облигаций – как рублевых, так и квазивалютных: на первичном рынке компания получает крупный объем бумаг (типичный запрос – 50-300 млн рублей), который трудно собрать на вторичных торгах. Общий объем финансовых вложений юридических лиц в России оценивается примерно в 70 трлн рублей, и их постепенный переход в долговые и долевые инструменты – основной резерв роста сегмента.