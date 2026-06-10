Для роста и развития финансовой грамотности нужны ментор и проверенные источники

Дмитрий Пьянов. Фото: предоставлено ВТБ

Об этом заявил топ-менеджер одного из крупнейших российских банков. В одном из своих интервью первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов выделил два ключевых правила, которые помогают эффективнее управлять личным капиталом и избегать рисков.

Во-первых, банкир советует доверять только сведениям, публикуемым кредитными организациями и государственными ведомствами. Он признался, что и сам регулярно изучает аналитические материалы и отслеживает свежие описания мошеннических схем. Эта тема, по его мнению, волнует большинство людей. Также, в цифровых сервисах банка, можно найти актуальные сведения о новых продуктах, скидках и программах лояльности.

Во-вторых, необходимо найти наставника. Нужен ментор, способный провести по самым сложным финансовым лабиринтам. Сочетания грамотного ментора и официальной коммуникации от банка, полагает он, вполне достаточно для формирования устойчивых денежных привычек.

По словам эксперта, финансовая грамотность безгранична, постоянно расширяется, появляются новые вводные и обучение никогда не заканчивается.

В ходе беседы Пьянов также выделил ключевое отличие россиян и жителей Европы. Соотечественники спокойно воспринимают ситуацию, когда зарплата сутки и более остается без движения на текущем или карточном счете. В условиях периода высоких процентных ставок гораздо разумнее незамедлительно переводить свободные средства на накопительные счета или депозиты, однако привычка ощущать крупную сумму на карте часто перевешивает рациональный расчет. Эта лояльность к неоптимальному использованию ликвидности, резюмировал он, остается характерной национальной чертой.