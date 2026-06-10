В Кузбассе многодетная мать с ребенком-инвалидом добивается положенного жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В поселке Промышленная Кемеровской области возбуждено уголовное дело после обращения многодетной матери, воспитывающей ребенка-инвалида. Женщина пожаловалась, что не может добиться положенного ей жилья. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.
В обращении к следственному комитету России говорится, что семья с 2024 года состоит на учете как нуждающаяся в жилом помещении. В марте 2026 года женщину признали малоимущей и имеющей право на внеочередное получение жилья, однако позже это решение было отменено.
«В результате семья вынуждена проживать в арендуемом за свой счет жилом помещении. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», – рассказали в СК России.
После публикации информации следователи возбудили уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и мерах, принятых для оказания помощи семье.
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