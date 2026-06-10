В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели ребенка в надувном бассейне Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тарумовском районе Дагестана следователи возбудили уголовное дело после гибели малолетнего ребенка. Тело мальчика нашли во дворе частного дома в селе Тарумовка.

Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Трагедия произошла 9 июня 2026 года в одном из домовладений села Тарумовка. В надувном бассейне правоохранители обнаружили тело мальчика. Медики пытались реанимировать ребенка, однако спасти его не удалось.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших трагедии», – сообщили в СУ СКР по Дагестану.

Следователи назначили необходимые судебные экспертизы и продолжают проверять все обстоятельства случившегося.

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