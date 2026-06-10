На Ставрополье под Железноводском взяли под охрану тысячелетнее поселение

Памятник находится на пастбище, занимая плато и южный склон у вершины оврага, из которого берет начало родник Радуга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Археологический объект «Поселение Энергетик-5», возраст которого насчитывает около тысячи лет, официально признан памятником истории. Об этом сообщает Управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ставропольского края.

Древнее поселение расположено на площади 21,4 тысячи квадратных метров в 2,3 км на юго-восток от дома №15 по улице Свердлова. Памятник находится на пастбище, занимая плато и южный склон у вершины оврага, из которого берет начало родник Радуга.

«Рельеф местности, где расположен объект, не выражен», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с включением в перечень выявленных памятников, на территории «Поселения Энергетик-5» вводится строгий охранный режим. Отныне здесь полностью запрещено любое капитальное строительство, а также проведение несанкционированных земляных, мелиоративных и хозяйственных работ, которые могут повредить исторический культурный слой. Любые изыскания на данной территории возможны только в виде научных археологических раскопок, проводимых по согласованию с профильным ведомством.

Между тем, днем ранее сообщалось, что в Ессентуках признали объектом культурного наследия скульптуру Эскулапа. Она украшает входную группу грязелечебницы на улице Семашко.

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