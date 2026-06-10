За призывы к экстремизму житель Невинномысска получил условный срок

Суд в Невинномысске огласил приговор местному жителю за призывы к экстремизму. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Невинномысска был признан судом виновным в совершении преступления экстремистской направленности и получил условный срок. Данную информацию обнародовало управление Федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина разместил в одном из мессенджеров сообщение, которое содержало публичные призывы к осуществлению насильственных действий. Его призывы были направлены против представителей конкретной социальной группы, выделяемой по национальному признаку. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело.

По итогам судебного разбирательства Невинномысский городской суд вынес обвинительный приговор. В ходе разбирательства суд установил вину мужчины в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком, то есть условно.

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