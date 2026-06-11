Картофель и огурцы резко подорожали на Ставрополье за неделю Фото: Ольга ЮШКОВА.

Картофель, огурцы и капуста стали лидерами по росту цен на Ставрополье за неделю со 2 по 8 июня 2026 года. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Северо-Кавказстата.

Сильнее всего за семь дней подорожали свежие огурцы. В среднем килограмм теперь стоит 151 рубль, что на 16,52% больше по сравнению с предыдущей неделей. Следом идет картофель, который подорожал на 11,72% и достиг средней цены 70 рублей за килограмм.

Капуста прибавила в цене 7,78% и продается в среднем по 50 рублей за килограмм. Также выросла стоимость репчатого лука (+8%, 59 рублей за килограмм) и говядины (+0,35%, 764 рублей за килограмм).

Небольшой рост зафиксировали в ценах на свеклу, она подорожала на 2,81% до 46 рублей за килограмм, морковь – на 2,46% до 55 рублей, печенье – на 2,24% до 287 рублей. Подорожали и макаронные изделия: вермишель прибавила 1,66% и стоит в среднем 123 рубля за килограмм, макароны из муки высшего сорта выросли на 1,86% до 129 рублей.

Некоторые продукты за неделю подешевели. Средняя цена десятка куриных яиц составила 101 рубль, что на 3,29% меньше, чем неделей ранее. Сосиски и сардельки подешевели на 1,77% до 555 рублей за килограмм, яблоки – на 1,49% до 150 рублей, молоко жирностью 2,5-3,2% – на 0,82% до 101 рубля за литр.

Незначительно снизились цены на свинину (в среднем 473 рубля за килограмм, -0,69%), баранину (863 рубля, -0,66%), творог (485 рублей, -0,73%), рис (106 рублей, -0,70%) и хлеб (107 рублей, -0,14%).

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