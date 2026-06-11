Деньги обманутой пенсионерки украли у курьера мошенников на Ставрополье Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Деньги, которые 70-летняя женщина из Ставропольского края передала курьеру мошенников, у него похитили неизвестные по дороге к тайнику. Теперь молодого человека будут судить по обвинению в мошенничестве. Об этом рассказали в издании «АиФ-СК».

Как сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю и региональной прокуратуре, фигурантом уголовного дела стал 20-летний житель Краснодара. Рассматривать материалы будет Ленинский районный суд Ставрополя.

По данным следствия, сначала аферисты связались с пожилой жительницей краевого центра. Представившись сотрудниками службы безопасности, они убедили женщину, что произошла утечка ее персональных данных. Чтобы якобы защитить накопления, пенсионерке предложили снять все деньги со счетов и передать их для дальнейшего «декларирования».

Женщина поверила незнакомцам и передала прибывшему курьеру около 4,4 миллиона рублей наличными. О том, что стала жертвой аферы, она узнала уже от сотрудников полиции.

Получив деньги, курьер должен был спрятать их в тайнике по координатам, которые ему прислали кураторы. Но позже молодой человек сам обратился в полицию. Он рассказал, что по дороге на него якобы напали неизвестные, несколько раз ударили и забрали всю сумму.

Во время проверки выяснилось, что заявитель не случайная жертва ограбления, а тот самый человек, который забрал деньги у пенсионерки по указанию телефонных мошенников.

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