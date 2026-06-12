Губернатор Ставрополья поздравил земляков с Днем России

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В День России губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обратился к жителям края. Он поздравил земляков с праздником, объединяющим всех патриотов Родины, которые гордятся ее историей, достижениями и культурой. По его словам, сила державы содержится в единстве, взаимном уважении и сплоченности.

«Россия – это страна с сильным характером и огромным созидательным потенциалом. Это великий многонациональный народ. Люди разных поколений, культур и вероисповеданий, которых объединяют любовь к Отечеству, уважение к общему прошлому и стремление трудиться ради будущего», – написал глава региона.

Глава региона сказал, что благодаря защитникам и труженикам, Россия всегда остается страной-победителем. Владимиров пожелал всем жителям Ставрополья здоровья, благополучия и новых успехов.