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НовостиОбщество12 июня 2026 18:47

Адаму Кадырову во второй раз присвоили звание Героя Чечни

18-летний сын главы Чечни получил звезду за заслуги перед родной республикой
Вероника УШИНСКАЯ
Адаму Кадырову присвоено высокое звание Героя Чеченской Республики. Фото: пресс-служба мэрии Грозного

Адаму Кадырову присвоено высокое звание Героя Чеченской Республики. Фото: пресс-служба мэрии Грозного

18-летнего сына Рамзана Кадырова Адама во второй раз стал Героем Чеченской Республики. Помощник главы ЧР и секретарь Совета безопасности ЧР получил награду 12 июня, в День России.

«Поздравляем с высокими наградами! Желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству и народу», – написали в пресс-службе мэрии Грозного.

Адама Кадырова наградили за вклад в безопасность и развитие региона, а также за эффективную реализацию государственных задач. Также его отметили за обеспечение стабильности и защиту интересов жителей Чечни.

В первый раз Адам Кадыров стал Героем Чеченской республики в 15 лет. Это высшее звание региона, которое учредил глава ЧР в 2022 году. Его присваивают за выдающиеся заслуги перед республикой и ее народом.