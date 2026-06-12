Адаму Кадырову во второй раз присвоили звание Героя Чечни

Адаму Кадырову присвоено высокое звание Героя Чеченской Республики. Фото: пресс-служба мэрии Грозного

18-летнего сына Рамзана Кадырова Адама во второй раз стал Героем Чеченской Республики. Помощник главы ЧР и секретарь Совета безопасности ЧР получил награду 12 июня, в День России.

«Поздравляем с высокими наградами! Желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству и народу», – написали в пресс-службе мэрии Грозного.

Адама Кадырова наградили за вклад в безопасность и развитие региона, а также за эффективную реализацию государственных задач. Также его отметили за обеспечение стабильности и защиту интересов жителей Чечни.

В первый раз Адам Кадыров стал Героем Чеченской республики в 15 лет. Это высшее звание региона, которое учредил глава ЧР в 2022 году. Его присваивают за выдающиеся заслуги перед республикой и ее народом.