После нападения на фельдшера скорой помощи в Пятигорске возбудили уголовное дело

Фельдшера госпитализировали, в конфликте разбираются следователи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инцидент произошёл, когда фельдшер оказывала медицинскую помощь женщине. Близкие пациентки агрессивно отреагировали на действия медика и напали на нее.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью)», - рассказали в Следкоме Ставрополья.

Решение принято по поручению руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александра Перепелицына.

Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители опрашивают участников конфликта. Расследование находится на контроле в аппарате регионального следственного управления.

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