В КЧР турист сорвался со снежника и получил травму

Пострадавшего мужчину спустили в поселок Архыз. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по КЧР

ЧП произошло в районе перевала Федосеева, расположенном в Зеленчукском районе Карачаево-Черкессии на высоте 2987 м. Турист из Нижнего Новгорода сорвался со снежника и получил травму. По помощь ему пришли сотрудники Карачаево Черкесского ПСО МЧС России имени В. М. Дзераева.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь прямо на месте, организовали безопасный спуск в посёлок Архыз, передали мужчину медицинским работникам для обследования.

«Мужчина из Нижнего Новгорода в составе группы проходил один из туристических маршрутов. В подразделениях МЧС России зарегистрирован не был», - рассказали в республиканском управлении МЧС РФ.

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