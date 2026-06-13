В Дагестане подросток провалился в канализационный колодец

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Фото: Ольга ЮШКОВА.

ЧП произошло в Каспийске. 13-летний мальчик шёл по тротуару на улице Ленина, наступил на крышку люка и она ушла из-под ног. Подросток провалился в канализационный колодец. Хорошо, что успел ухватиться за края, иначе упал бы внутрь.

У мальчика закрытый перелом локтевого отростка без смещения. Сейчас он под наблюдением врачей.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи считают: ответственные за водоснабжение и канализацию плохо следили за состоянием колодцев.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию коммунального объекта», - сообщили «КП-Северный Кавказ» в следственном комитете республики.

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