В Предгорном округе Ставрополья летом откроют мемориал героям СВО

Открытие памятника героям СВО запланировано на конец июня. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В селе Винсады Предгорного муниципального округа в конце июня появится новый мемориал. Он будет посвящен героя специальной военной операции и локальных конфликтов. Общая площадь мемориального комплекс – 230 кв. м.

«Проект имеет колоссальное значение для сохранения исторической памяти и выражения признательности нашим героям», - говорит глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Памятник возведут на народные средства, ставропольцы уже собрали на мемориал свыше пяти млн рублей. В свою очередь администрация муниципалитета выделила землю под строительство, помогла благоустроить и озеленить территорию мемориала.

Открытие запланировано на последние числа июня. На церемонии будут присутствовать участники СВО. Им предоставят почетное право перерезать ленту и открыть мемориал.

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