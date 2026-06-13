Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 июня 2026 13:14

В Предгорном округе Ставрополья летом откроют мемориал героям СВО

Памятник построен на народные деньги
Евгения ТОКАРЕВА
Открытие памятника героям СВО запланировано на конец июня.

Открытие памятника героям СВО запланировано на конец июня.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В селе Винсады Предгорного муниципального округа в конце июня появится новый мемориал. Он будет посвящен героя специальной военной операции и локальных конфликтов. Общая площадь мемориального комплекс – 230 кв. м.

«Проект имеет колоссальное значение для сохранения исторической памяти и выражения признательности нашим героям», - говорит глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Памятник возведут на народные средства, ставропольцы уже собрали на мемориал свыше пяти млн рублей. В свою очередь администрация муниципалитета выделила землю под строительство, помогла благоустроить и озеленить территорию мемориала.

Открытие запланировано на последние числа июня. На церемонии будут присутствовать участники СВО. Им предоставят почетное право перерезать ленту и открыть мемориал.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru