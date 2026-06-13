Завершился ремонт региональной трассы в Новоалександровском округе Ставрополья

До конца года в округе приведут в порядок 12 км дороги на пяти участках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новоалександровском округе завершился ремонт участка дороги «Газовая трасса – Крутобалковский - Мокрая Балка». Работы провели в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы».

На участке протяженностью 2,5 км уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, установили дорожные знаки и нанесли разметку. На всё это из краевого и местного бюджетов выделили 37,4 миллиона рублей.

Как подчеркнул глава округа Андрей Акиньшин, власти используют все доступные ресурсы госпрограммы, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

Всего же до конца 26-го года в Новоалександровском округе планируют отремонтировать пять участков дорог- - это более 1 км. Общая стоимость работ превысит 310 миллионов рублей.

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