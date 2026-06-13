Глава Пятигорска окажет избитой девушке-фельдшеру необходимую помощь

Состояние пострадавшей сотрудницы скорой оценивают как стабильное. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске полицейские проводят проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи. Девушка приехала на вызов, чтобы помогать людям, а вместо этого оказалась в больнице — с травмами и унижениями. Глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что окажет пострадавшей всю необходимую поддержку, а виновные должны понести суровое наказание.

Произошедшее, по словам мэра, - не просто хулиганство. Это удар по всем, кто каждый день спасает чужие жизни.

«Уверен, что нападение на сотрудников скорой помощи должно стать отягчающим обстоятельством при возбуждении уголовного дела. Виновные должны понести суровое наказание», - написал Ворошилов в своих соцсетях.

Он также отметил, что противоправные действия находятся на контроле депутатов города и общественности.

Глава города связался с главным врачом Пятигорской станции скорой помощи и выразил готовность оказать всю необходимую помощь.

«Держу ситуацию на контроле. Окажем пострадавшей всю необходимую помощь и поддержку», - сообщил Ворошилов.

Особые слова благодарности мэр адресовал коллеге пострадавшей, который, рискуя собой, встал на защиту девушки.

«Спасибо за мужество. Это поступок настоящего мужчины и настоящего профессионала», - подчеркнул глава города.

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