Ребенок сломал руку после падения в канализационный колодец в Дагестане Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В дагестанском Каспийске следователи взялись разбираться в травмировании ребенка. Как сообщили в СУ СКР по Дагестану, вечером 10 июня 13-летний мальчик наступил на крышку люка возле одного из домов. Она оказалась так плохо закреплена, что подросток провалился в канализационный колодец. Ему повезло ухватиться за края и не полететь в самый низ.

«В результате происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде закрытого перелома локтевого отростка без смещения, что подтверждается медицинскими документами», – сообщили следователи. Они считают, что в ЧП виноваты чиновники.

Когда о падении ребенка в люк узнали в СК, там возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас сотрудники ведомства разбираются, почему крышка люка была так плохо закреплена.