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НовостиОбщество14 июня 2026 8:07

Имена первых 100-балльников ЕГЭ стали известны на Ставрополье

Высшие баллы набрали 11-классники из Пятигорска и Предгорного округа
Маргарита КОТОВА
Имена первых 100-балльников по ЕГЭ стали известны на Ставрополье

Имена первых 100-балльников по ЕГЭ стали известны на Ставрополье

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Первые 100-балльники ЕГЭ оказались из Пятигорска и Предгорного округа. Имена пяти выпускников, набравших максимум на экзамене, назвали главы муниципалитетов.

Так, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о Мелании Параскевой, выпускнице школы №1 – она получила 100 баллов по истории. Кристина Карнаухова, выпускница Гимназии №11, сдала литературу на 100 баллов. Такой же результат по литературе получила Ульяна Дьяконова, выпускница ЧОУ гимназии «Дебют-Уни».

Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

Глава Предгорного округа Ставрополья Николай Бондаренко сообщил о двух 100-балльниках по химии. Это Вероника Чамурлиева, ученица 11Б класса МБОУ СОШ №7, и Дамиан Гюльбяков, ученик 11 класса МБОУ СОШ №15.

Фото: соцсети Николая Бондаренко

Фото: соцсети Николая Бондаренко