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НовостиОбщество15 июня 2026 6:15

Более пяти тысяч выпускников Ставрополья сдают ЕГЭ 15 июня

Ребята будут писать работы по биологии, географии и иностранным языкам
Евгения ТОКАРЕВА
ЕГЭ будут принимать в 47 пунктах.

ЕГЭ будут принимать в 47 пунктах.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сегодня, 15 июня, на Ставрополье стартовал очередной этап сдачи единого государственного экзамена. Свои знания проверяют более 5 тысяч выпускников. Им предстоит написать работы по биологии, географии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. Об этом в своих соцсетях рассказала министр образования Ставропольского края Мария Смагина.

«Для проведения экзаменов подготовили 47 пунктов приёма экзаменов. За объективностью будут следить федеральные эксперты и общественные наблюдатели», - рассказали министр образования края.

Продолжительность ЕГЭ в зависимости от предмета составляет от 3 до 3:55 час. Мария Смагина указала также и установленный минимальный порог. По биологии это 36 баллов, по географии - 37 баллов, по иностранным языкам — 22 балла. Письменная и устная части ЕГЭ по иностранным языкам оцениваются в совокупности.

«Узнать результаты экзаменов по биологии и географии выпускники смогут не позднее 27 июня, по иностранным языкам - не позднее 30 июня», - сообщила глава ведомства.

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