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НовостиОбщество15 июня 2026 7:43

Более 7000 жителей Ставрополья получили новую социальную выплату

Около 160 млн рублей уже получили ставропольцы на сегодняшний день
Виктория КУЗНЕЦОВА
Более 7000 жителей Ставрополья получили новую социальную выплату

Более 7000 жителей Ставрополья получили новую социальную выплату

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новую меру соцподдержки на Ставрополье получили более 7000 человек. Речь идет о семейной выплате. Подать заявление на нее могут работающие родители, воспитывающие двух и более детей возрастом до 18 лет (либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении). При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать прожиточный минимум в 1,5 раза (23940 рублей в Ставропольском крае). Выплата назначается только при отсутствии задолженности по алиментам.

Имущество оценивают по тем же критериям, что и при назначении единого пособия. Семья может обладать одним объектом каждого вида (квартира, дом, дача и так далее), а также одним транспортным средством (исключением могут быть многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и тем, кто получил транспорт от государства). Основное требование для получения новой выплаты – уплата налога на доходы физлиц в предыдущем году.

Специалисты рассматривают заявление в течение 10 рабочих дней, после чего выплата поступит на счет в течение пяти рабочих дней.

«Семьям, которым будет одобрена семейная выплата, уплаченный налог на доходы физлиц пересчитывается по ставке 6%, разница возвращается единовременным платежом», – рассказали в Отделении СФР по Ставропольскому краю.

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