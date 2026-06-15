Более 7000 жителей Ставрополья получили новую социальную выплату Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новую меру соцподдержки на Ставрополье получили более 7000 человек. Речь идет о семейной выплате. Подать заявление на нее могут работающие родители, воспитывающие двух и более детей возрастом до 18 лет (либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении). При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать прожиточный минимум в 1,5 раза (23940 рублей в Ставропольском крае). Выплата назначается только при отсутствии задолженности по алиментам.

Имущество оценивают по тем же критериям, что и при назначении единого пособия. Семья может обладать одним объектом каждого вида (квартира, дом, дача и так далее), а также одним транспортным средством (исключением могут быть многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и тем, кто получил транспорт от государства). Основное требование для получения новой выплаты – уплата налога на доходы физлиц в предыдущем году.

Специалисты рассматривают заявление в течение 10 рабочих дней, после чего выплата поступит на счет в течение пяти рабочих дней.

«Семьям, которым будет одобрена семейная выплата, уплаченный налог на доходы физлиц пересчитывается по ставке 6%, разница возвращается единовременным платежом», – рассказали в Отделении СФР по Ставропольскому краю.

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