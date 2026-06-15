Солнечную электростанцию мощностью 102,3 МВт открыли в Дагестане

Фёдор Щукин знакомится с работой Дербентской СЭС. Фото: стоп-кадр видео правительства Дагестана

В Дагестане открыли крупнейшую солнечную электростанцию. Старт официальной работе Дербентской СЭС мощностью 102,3 МВт дал врио главы республики Федор Щукин. Плановая выработка электроэнергии на объекте составит примерно 3% от всего в России. Объем инвестиций в станцию – 10,9 млрд рублей.

Дагестан – среди лидеров в России по развитию «зеленой» энергетики. В республике уже работает Южно-Сухокумская СЭС мощностью 15 МВт. Также запущен первый этап крупнейшей в стране Новолакской ВЭС – ее мощность составляет целых 300 МВт.

А в начале июня 2026 года власти запустили сразу три проекта в горах. В Докузпаринском районе заработала первая станция из каскадный малых ГЭС на Самуре. В Ахтынском районе появилась первая в Дагестане горная солнечная станция. В Рутульском районе начали строить еще одну малую ГЭС.

Успехи республики в развитии «зеленой» энергетики даже отметили на ПМЭФ. Врио главы Дагестана рассказал о значимости Дербентской СЭС:

«Сегодня мы становимся свидетелями важного для Дагестана и всей российской энергетики события. Дагестан обладает уникальным природным и экономическим потенциалом, и солнечная энергетика для нашего региона – это стратегически перспективное направление».

По словам руководителя республики, этот проект подтверждает, что Дагестан – привлекательная площадка для крупных инвестиций и современных инфраструктурных инициатив.

В Дагестане последовательно обновляют инфраструктуру и продолжают внедрение современных технологий. Касается это и сферы возобновляемой энергетики.

Так, за последние три-четыре года в Дагестане построили более 300 МВт мощностей, а это около 5% от всех введенных в России за последние 10 лет. Буквально за три последних года республика попала в тройку лидеров инвестиционного рейтинга регионов в области возобновляемой энергетики.