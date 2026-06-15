В Предгорном округе Ставрополья откроют мемориал участникам спецоперации

Торжественная церемония открытия запланирована на июль. Фото: администрация округа

В селе Винсады Предгорного округа готовится к открытию мемориал участникам специальной военной операции и локальных конфликтов. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, Памятный объект возводится в центре села Винсады на средства, собранные жителями и предпринимателями. Площадь мемориального комплекса составит 230 квадратных метров.

«Инициаторами проекта выступили общественная организация «Ветераны СВО и контртеррористических операций Ставропольского края» и волонтёрская группа «Тыл Zа СВОих»», – сообщили в мэрии.

Торжественная церемония открытия запланирована на июль. Право перерезать символическую ленту будет предоставлено участникам специальной военной операции.

«Этот проект имеет огромное значение для сохранения исторической памяти и выражения глубокой благодарности нашим героям. Со своей стороны, мы всецело поддержали инициативу: выделили земельный участок под строительство, оказали необходимое содействие в благоустройстве и озеленении прилегающей территории», – рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

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