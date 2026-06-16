Инвалиду из Курганской области заплатили 600 тысяч рублей недополученной пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области пенсионер с инвалидностью три года не получал пенсию. Долг за это время перевалил за 600 тысяч рублей. Из-за психического заболевания он жил в одиночестве и полной социальной изоляции. Соседи мужчины обратились к уполномоченному по правам человека, ведь боялись, что он может умереть в квартире. Об этом сообщают коллеги из медиахолдинга «Область 45».

Власти смогли найти дочь пенсионера в другом регионе. Ее разыскивали, чтобы попасть в квартиру. К решению проблемы подключили социальные службы, участкового и психиатрическую больницу.

«Всё это время продолжалось лечение, оформлен паспорт, пенсионный фонд начислил пенсию, которую в течение трех лет пожилой человек не получал. По сообщению адвоката, суд вынес решение о признании инвалида недееспособным», – сообщила уполномоченный по правам человека в Курганской области Алёна Лопатина.

Дочь пенсионера осталась в Курганской области, привела квартиру отца в порядок и навещает его в больнице. Сам мужчина признался, что ему нравится находиться в тепле и что он получает весь необходимый уход.

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