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НовостиОбщество16 июня 2026 11:13

Инвалиду из Курганской области заплатили 600 тысяч рублей недополученной пенсии

Больше года государственные органы пытались восстановить права пенсионера
Данил ЮРКОВ
Инвалиду из Курганской области заплатили 600 тысяч рублей недополученной пенсии

Инвалиду из Курганской области заплатили 600 тысяч рублей недополученной пенсии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области пенсионер с инвалидностью три года не получал пенсию. Долг за это время перевалил за 600 тысяч рублей. Из-за психического заболевания он жил в одиночестве и полной социальной изоляции. Соседи мужчины обратились к уполномоченному по правам человека, ведь боялись, что он может умереть в квартире. Об этом сообщают коллеги из медиахолдинга «Область 45».

Власти смогли найти дочь пенсионера в другом регионе. Ее разыскивали, чтобы попасть в квартиру. К решению проблемы подключили социальные службы, участкового и психиатрическую больницу.

«Всё это время продолжалось лечение, оформлен паспорт, пенсионный фонд начислил пенсию, которую в течение трех лет пожилой человек не получал. По сообщению адвоката, суд вынес решение о признании инвалида недееспособным», – сообщила уполномоченный по правам человека в Курганской области Алёна Лопатина.

Дочь пенсионера осталась в Курганской области, привела квартиру отца в порядок и навещает его в больнице. Сам мужчина признался, что ему нравится находиться в тепле и что он получает весь необходимый уход.

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